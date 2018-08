OL : Benfica sort du silence pour Ruben Dias, Aulas n'a plus le choix

Dans : OL, Mercato.

Si l’OM cherche un grand attaquant, l’OL a besoin d’un grand défenseur. Le dossier principal, celui qui est considéré comme la grande priorité du club rhodanien depuis des semaines, est toujours aussi compliqué. En effet, le Benfica Lisbonne ne discutera pas de la vente de Ruben Dias avant son barrage de Ligue des Champions. Et même après, quel que soit le résultat, le club portugais ne semble pas enclin à favoriser une transaction. C’est le vice-président des Aigles qui l’a confié dans une déclaration limpide.

« Le Benfica n'est pas vendeur et aucun départ de majeur n'est prévu. Que ce soit bien clair. Nous misons beaucoup sur Gedson et Ruben Dias. Il n'y a pas la volonté de vendre, sauf si la clause est atteinte », a prévenu Varandas Fernandes, qui ne veut plus entendre parler de négociations avec l’OL. Jean-Michel Aulas n’a donc plus qu’un choix très clair à effectuer : passer à autre chose ou mettre les 45 ME de sa clause libératoire sur la table.