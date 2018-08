OL : Benfica climatise durement l'OL dans le dossier Ruben Dias !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

La quête de la perle rare continue pour Lyon en défense centrale. Les pistes se multiplient, mais chacune comporte son lot de difficultés.

Dans le dossier Yerry Mina, c’est la concurrence de Manchester United et d’Everton qui pose problème. Concernant l’espoir portugais Ruben Dias, la donne est différente. La concurrence semble moins forte, mais la position du Benfica Lisbonne est inflexible. A tel point que cette opération paraît aujourd’hui très sérieusement remise en cause. « Priorité » de Bruno Genesio comme l’avait confié l’entraîneur de l’OL après Benfica-Lyon, Ruben Dias a des chances de poursuivre sa carrière au Portugal.

Selon la chaîne de télévision TVI24, le défenseur central de 21 ans serait même proche de renouveler son contrat avec Benfica. Sa clause libératoire, actuellement fixée à 45ME, serait ainsi fortement augmentée. De plus, le club de Lisbonne s'est imposé 1-0 lors du match aller du 3e tour préliminaire de Ligue des Champions contre Fenerbahçe, mardi. A l'évidence, une qualification de Benfica pour la C1 compliquerait encore un peu plus les chances de l'OL dans ce dossier. Autant de mauvaises nouvelles pour les dirigeants rhodaniens, qui devraient concentrer leurs efforts sur d’autres dossiers d’ici le 31 août afin de trouver le joueur parfait dans le but de former une charnière efficace et complémentaire avec Marcelo...