OL : Aulas veut Blanc, il va devoir faire cette concession XXL

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

Bruno Genesio l’a officiellement confirmé : il ne sera plus l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais à l’issue de la saison.

Du côté des supporters, on attend désormais avec impatience de connaître l’identité de celui qui succédera au technicien de 52 ans. Ces derniers jours, un nom revient avec insistance, celui de Laurent Blanc. Mais l’ancien sélectionneur de l’Equipe de France est un homme courtisé, dont la cote est également élevée en Espagne et en Angleterre. Surtout, c’est un entraîneur qui débarquera automatiquement avec son staff. Et cela pourrait bien poser un majeur souci à Jean-Michel Aulas, selon L’Equipe.

« S'il venait à l'OL, Laurent Blanc aurait l’intention de travailler avec au moins trois adjoints, dont sans doute Nicolas Dehon, l’entraîneur des gardiens, alors qu’Aulas est souvent rétif à ces larges bouleversements de staff, et que l’ADN du club consiste à utiliser des anciens joueurs. Et notamment Grégory Coupet, l’actuel entraîneur des gardiens, dont Anthony Lopes accepterait difficilement le départ » explique le média, qui assure donc que la volonté de Laurent Blanc de venir avec ses adjoints pourrait poser un souci majeur aux décideurs lyonnais. Reste à voir si Jean-Michel Aulas est prêt à sacrifier certains membres du staff actuel pour faire de la place à l’ancien coach du Paris Saint-Germain…