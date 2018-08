OL : Aulas rêvait encore de ce transfert record

Dans : OL, Mercato.

Si l’OM a eu son dossier Mario Balotelli, l’OL a aussi pédalé dans la semoule avec Ruben Dias.

Avec la même issue, à savoir que le défenseur portugais, comme l’attaquant italien, reste finalement dans son club après avoir été annoncé maintes fois sur le départ. Pour Ruben Dias, la piste est même à oublier définitivement, puisque le défenseur central a prolongé son contrat, et dispose désormais d’une clause libératoire montant à 100 ME. Une occasion de manquée pour celui qui était annoncé comme « la priorité » des recruteurs lyonnais. Et malgré les discussions houleuses avec Benfica, le temps perdu et le recrutement de Jason Denayer, Jean-Michel Aulas avait toujours autant envie de faire ce gros coup.

Selon L’Equipe, le président rhodanien attendait la fin des barrages de la Ligue des Champions, dans une semaine, pour tenter une dernière fois sa chance. Une élimination du club portugais aurait facilité une baisse du prix du joueur, tandis qu’une qualification aurait pu provoquer une attaque radicale. Car le quotidien sportif l’affirme, l’OL était prêt à mettre les 45 ME de la clause libératoire de Ruben Dias pour ne pas avoir à discuter avec le club portugais. Ce dernier a pris les devants, et les suiveurs lyonnais se diront que, si l’OL avait tant voulu avoir sa recrue la plus chère de l’histoire, il aurait posé d’emblée les 45 ME sur la table…