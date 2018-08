OL : Aulas monte à 22 ME, Dembélé tout proche !

Dans : OL, Mercato.

Le forcing lyonnais se poursuit en ce qui concerne le possible dernier gros transfert en France. L’OL a en effet effectué une proposition encore rehaussée ce vendredi soir, et celle-ci se monte à 22 ME affirme RMC. Un montant supérieur de 10 % à la dernière offre, comme le demandait le Celtic FC.

Le club écossais serait donc sur le point de céder à ce pressing à deux, puisqu’outre l’OL, Moussa Dembélé fait bien comprendre qu’il a envie plus que tout de signer à Lyon dans les prochaines heures. Jean-Michel Aulas a donc encore un peu de temps pour recruter un avant-centre de premier choix, même si la lutte est âpre. Néanmoins, la confiance règne dans le clan lyonnais, et il faudra bien cela pour sauver la face dans ce marché des transferts moins prestigieux que prévu.