OL : Aulas le jure, Denayer va tout casser à Lyon

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Tandis que les supporters attendaient Ruben Dias, c’est le transfert de Jason Denayer que l’Olympique Lyonnais a officialisé mardi.

Contre 10ME bonus compris, l’international belge a signé en provenance de Manchester City afin de renforcer l’effectif de Bruno Genesio. Un renfort prometteur pour le club rhodanien, Denayer ayant réalisé une saison correcte avec Galatasaray en prêt la saison dernière. Si certains septiques se font entendre, Jean-Michel Aulas a tenu à rassurer les supporters de l’OL. « Jason va en surprendre plus d’un » a notamment écrit le président lyonnais sur Twitter.

« Jason Denayer va en surprendre plus d’un à Lyon. Bravo à Florian, Bruno et Vincent pour la négociation très rapide et de haut niveau avec le champion d’Angleterre, Manchester City. Rendez-vous au Groupama Stadium vendredi contre Strasbourg. Allez l’OL, plus ambitieux que jamais » a lâché le président de l’Olympique Lyonnais, ravi de la signature de Jason Denayer à Lyon. Reste à savoir si Bruno Genesio décidera de le titulariser dès vendredi contre Strasbourg… en attendant éventuellement un deuxième défenseur central d’ici le 31 août.