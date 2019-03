OL : Aulas en rêve au mercato, lui est dans le flou le plus total !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Dans quelques semaines, Hector Herrera arrivera à la fin de son contrat avec le FC Porto.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’international mexicain de 28 ans attire les convoitises sur le marché des transferts. Effectivement, de nombreux clubs comme Rome ou encore l’Inter et le Real Madrid suivent de près sa situation… au même titre que l’Olympique Lyonnais. Sur Twitter il y a quelques semaines, Jean-Michel Aulas avait d'ailleurs officialisé l’intérêt des Gones pour le capitaine du FC Porto. Mais interrogé par A-Bola, l’agent du joueur a calmé tous les prétendants, affirmant qu’aucune décision n’avait encore été prise.

« L’année dernière, il avait signé pour le Real Madrid, quelques mois plus tard, c’était pour l’Inter, et puis pour l’AS Rome, puis pour Tottenham et Arsenal, et maintenant, c’est l’Atlético de Madrid. La vérité est qu’Hector n’a signé aucun contrat avec un club. Il n’a pas encore décidé de son avenir et il se concentre sur la fin de saison avec Porto » a souligné Gabriel Moraes, qui n’a par ailleurs pas pris la peine de citer le nom de l’Olympique Lyonnais. Un indice pour l’avenir d’Hector Herrera ? Assurément, il est encore trop tôt pour le dire. D’autant que l’éventuelle arrivée du joueur dépendra sans doute en grande partie du classement final des Gones en L1…