OL : Aulas bluffe tout le monde, Jason Denayer va signer samedi !

Dans un changement de cap inattendu, l’Olympique Lyonnais a pris les devants dans le dossier de son défenseur central, et va prochainement faire signer Jason Denayer.

Jean-Michel Aulas a confirmé, à l’issue du match perdu par son équipe à Reims, avoir trouvé un accord avec Manchester City pour l’arrivée d’un défenseur, et qu’une annonce serait effectuée ce samedi. L’identité du défenseur belge a ensuite été confirmée par le président lyonnais, qui estime avoir perdu trop de temps avec le Benfica Lisbonne en négociant pour rien dans le dossier Ruben Dias. Denayer, déjà présent à Lyon en cette fin de semaine, est dans les petits papiers de l’Olympique Lyonnais depuis plusieurs mois déjà, mais jusqu’à présent, les négociations avec Manchester City n’avaient jamais abouti.

Au début de l’été, les Citizens discutaient avec Galatasaray, où le joueur avait été prêté la saison dernière, mais son transfert n’avait pas pu se conclure. Alors, le club turc avait proposé 3 ME, tandis que la formation anglaise réclamait 10 ME. Seule certitude, Manchester City avait fait savoir à Denayer au mois de juillet que son prochain départ serait définitif, et sauf nouveau retournement de situation, l’arrivée de l’ancien joueur de la Jean-Marc Guillou Académie ne pourra se faire que par le biais d’un transfert définitif.