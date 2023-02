OL : Aulas au placard, la blague ne passe pas

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Les propos de Jean-Michel Aulas sur le cas Joao Gomes ont provoqué des remous du côté de l'Olympique Lyonnais. Car c'est John Textor qui a géré ce dossier.

C’est peu dire que la conférence de presse organisée vendredi par l’OL pour présenter ses renforts du mercato d’hiver a été riche en déclarations. Tandis que Vincent Ponsot et Bruno Cheyrou ont défendu leur bilan face aux critiques venues des supporters lyonnais, Jean-Michel Aulas a tenté de ramener un peu de ciel bleu au-dessus du Groupama Stadium. Mais étrangement, le président de l’OL, qui n’est plus le propriétaire du club et a un CDD de 3 ans, a lancé une petite flèche contre John Textor en affirmant que le transfert de Joao Gomes, géré directement par l’homme d’affaires américain, avait contribué à plomber le marché des transferts. Une petite attaque qui a provoqué des remous sur les réseaux sociaux, certains étant persuadés que John Textor pourrait mal prendre les propos de Jean-Michel Aulas et rapidement mettre un terme aux fonctions de ce dernier. De quoi forcément agacer l’ancien propriétaire de l’Olympique Lyonnais qui a retrouvé sa verve et sa pugnacité sur les réseaux sociaux.

Aulas ne fait plus l'unanimité à Lyon

⁦@JohnTextor⁩ A ce stade, ce n’est plus de l’extrapolation, mais de la science-fiction. Heureusement, nous travaillons avec John en confiance au quotidien pour le meilleur OL. Nous allons continuer de construire ensemble ce projet vers l'avenir et la « winning mentality » pic.twitter.com/SORp3Coley — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) February 3, 2023

C’est en effet via Twitter que Jean-Michel Aulas a répondu aux rumeurs d’une embrouille géante avec John Textor à cause du mercato. « A ce stade, ce n’est plus de l’extrapolation, mais de la science-fiction. Heureusement, nous travaillons avec John en confiance au quotidien pour le meilleur OL. Nous allons continuer de construire ensemble ce projet vers l'avenir et la winning mentality », a lancé le président de l’Olympique Lyonnais, lequel a cependant de plus en plus de mal à convaincre les fans rhodaniens à en croire les réactions à son message. « Président, vous avez été un grand pour notre OL dans le passé vous êtes toujours grand, mais moins lucide, entourez-vous de personnes compétentes pour rester grand et redonner l’éclat de notre blason, ouvrez les yeux svp ! », répond très courtoisement par exemple Olivier69, tandis que des AulasOut commencent à fleurir.