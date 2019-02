OL : Aulas a trouvé le deal parfait pour prolonger Fekir !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Sous contrat avec l’OL jusqu’en juin 2020, Nabil Fekir n’a toujours pas prolongé son bail avec son club formateur. De toute évidence, une décision sera prise cet été au plus tard concernant l’avenir de l’international français, Jean-Michel Aulas refusant de voir partir son champion du monde pour zéro euro l’année suivante. Mais sur l’antenne de RMC Sport, le président des Gones a confié que les négociations allaient reprendre dès lors que l’OL sera éliminé de la Ligue des Champions. Avec une idée bien précise du deal qui sera proposé à son joueur, buteur face au PSG dimanche soir.

« On discute avec Nabil, avec son papa. J'avais échangé avec son agent. Pour le moment, c'est un peu au point mort parce qu'il y a eu plein de choses. On est rentrés dans la phase de Ligue des champions qui va nous mobiliser. On se propose de reprendre les discussions tout de suite après. Mais on sent que Nabil est très intéressé pour continuer avec l'OL, en ayant la possibilité de partir s'il a une proposition qui lui convient. On est prêt à lui offrir tout ça : la prolongation sur une longue durée, assortie d'une clause de départ s'il le souhaite. J'espère que les choses pourront avancer, c'est l'un de nos meilleurs joueurs, notre champion du monde, il représente quelque chose de spécial » a expliqué le patron de l’Olympique Lyonnais. Reste maintenant à savoir si un accord sera trouvé avec Nabil Fekir, lequel était, rappelons-le, tout proche de rejoindre Liverpool l’été dernier.