OL : Après Blanc, un autre coach démonte les rumeurs !

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

Sur le plateau de beIN SPORTS, Laurent Blanc a récemment démenti les rumeurs qui l’envoyaient avec insistance sur le banc de l’OL.

En cette fin de saison où les Gones ont encore des objectifs à remplir, il serait de mauvais goût d’alimenter les rumeurs, et un autre coach courtisé par Jean-Michel Aulas l’a bien compris. Il s’agit d’Hervé Renard, dont le nom a également été associé à l'actuel 3e de L1 il y a quelques jours. Sur l’antenne de RMC Sport, le sélectionneur du Maroc a affirmé qu’il n’avait jamais rencontré Gérard Houllier pour discuter d’une éventuelle collaboration à Lyon.

« Il y a eu une rumeur comme quoi j'ai rencontré Gérard Houllier (le directeur général de l'OL, ndlr) à Marrakech. J'y étais en stage avec ma sélection, mais non, je ne l'ai jamais rencontré. Moi, j'ai du mal à faire la langue de bois. Là, j'ai une Coupe d'Afrique à préparer. Je me concentre sur ça et je suis salarié de la fédération marocaine » a certifié l’ancien entraîneur du FC Sochaux, qui ne garde pas forcément une bonne expérience de son passage en Ligue 1. Et qui est visiblement bien plus dans son élément à la tête de la sélection marocaine. A moins que cela ne soit que de l’intox. Qui sait…