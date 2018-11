OL : Aouar, Mendy... La stratégie de l'OL va déprimer les supporters

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Paris en balade à Monaco, Lyon malmené durant 45 minutes par Guingamp, Marseille très laborieux contre Dijon… Ce week-end de Ligue 1 a interpellé tout le monde sur le réel niveau du championnat de France. Et évidemment, cela inquiète les observateurs, lesquels se demandent comment les locomotives du championnat pourraient s’y prendre pour enfin apporter de la concurrence au PSG ? Au moment de prendre l’exemple de l’Olympique Lyonnais, le journaliste Hervé Penot avoue être à court d’idée. Pour l’instant, Jean-Michel Aulas n’a pas d’autres choix que de vendre ses meilleurs joueurs pour assurer la pérennité de son club. Que cela plaise ou non aux supporters…

« Pourquoi les clubs français vendent ? Car ils n’ont pas d’autres moyens pour survivre que de gonfler les caisses. A ce jour, les clubs de l’hexagone n’ont pas d’autres possibilités. Lyon par exemple, leur modèle économique est comme ça. Ndombélé partira, Aouar partira, Ferland Mendy partira… Comment peuvent-ils faire autrement ? Pourtant, ce n’est pas faute de chercher de l’argent à l’OL. Ils ont été en chercher en Chine, ils sont partis à droite et à gauche, etc. Mais le travail doit se faire sur les droits TV et sur l’arrivée de nouveaux investisseurs en L1. Le championnat de France doit évoluer là-dessus. En attendant, les meilleurs joueurs sont vendus, c’est comme ça » a expliqué le journaliste de L’Equipe du Soir. Reste désormais à voir si à long terme, cette stratégie permettra à l’OL de lutter avec le PSG. Espérons, pour la compétitivité globale du championnat.