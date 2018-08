OL : Annoncé à West Ham, Marcelo s’est fait calmer cash

Dans : OL, Mercato.

Habitué à se faire attaquer en provenance d’Angleterre pour ses joueurs, l’Olympique Lyonnais a toutefois subi une offensive inattendue pour l’un de ses cadres offensifs. Recruté l’été dernier en provenance de Besiktas pour 8 ME, Marcelo fait partie des joueurs expérimentés sur lesquels Bruno Genesio compte cette saison. Pourtant, le Brésilien a eu un moment de flottement courant juillet, quand West Ham a préparé une offre vertigineuse pour le Brésilien. Un salaire décuplé, un montant de transfert colossal pour un trentenaire, le club londonien a fait vaciller tout le monde, avant que l’OL ne rejette tout en bloc. Si Marcelo a été annoncé tenté par l’idée de traverser la Manche, il a expliqué que tout s’était en fait réglé très vite devant l’attitude de son club.

« Ce qui s'est passé cet été est très simple : ils ont fait une offre pour moi, le club a dit non, et c'est tout. Je n'ai pas besoin de mentir là-dessus. Et maintenant, je suis en discussion avec l'OL pour prolonger mon contrat, sans doute jusqu'en 2021, et cela devrait se régler dans les prochains jours », a livré dans L'Equipe le défenseur central, pour qui cette offre a tout de même eu l’énorme avantage de mettre sa prolongation de contrat sur la table très rapidement.