OL : Amin Sarr arrive à Lyon et fait de grosses promesses !

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Samedi soir, un transfert probable d'Amin Sarr à l'OL avait été évoqué. On est maintenant dans la quasi certitude puisque le joueur l'a confirmé à la télévision néerlandaise, précisant au passage tout le bien qu'il pensait du club rhodanien.

La mèche avait été vendue samedi soir par Fabrizio Romano, le spécialiste du mercato. Amin Sarr va rejoindre l'OL d'ici la fin du mercato hivernal. Le jeune attaquant suédois de 21 ans devrait quitter les Pays-Bas contre une somme autour des 12 millions d'euros. Si les supporters lyonnais restent perplexes à propos d'un joueur qu'ils ne connaissent pas vraiment, l'espoir suédois d'Heerenveen les a peut-être rassurés samedi soir. En effet, interrogé par le diffuseur local ESPN à l'issue du match de son équipe face à Vitesse, il a confirmé le transfert et donné son premier sentiment. Celui-ci est positif voire élogieux envers l'OL.

Amin Sarr en plein rêve à l'OL

« C’est un transfert de rêve. C’est un club extraordinaire avec beaucoup d’histoire. Lyon est l’un des plus grands clubs de France. Je suis donc très heureux de ce transfert et j’ai vraiment hâte de jouer là-bas. Je me suis toujours senti heureux à Heerenveen. Je me suis fait des amis et des souvenirs pour la vie. Ce club sera toujours spécial pour moi. Ces derniers jours ont été très mouvementés, avec beaucoup d’appels téléphoniques. Je connais Lyon depuis mon enfance, je suis convaincu que je fais le bon choix », a t-il exprimé en anglais lors de l'interview.

Amin Sarr kan niet wachten om te beginnen bij Lyon 🤩 pic.twitter.com/3XhiwVbB77 — ESPN NL (@ESPNnl) January 28, 2023

Un engouement qui fera chaud au cœur des supporters lyonnais, souvent critiques sur l'investissement des leurs au sein du club depuis quelques années. Cependant, ils espèrent aussi qu'Amin Sarr sera à la hauteur sportivement alors que leur club rame comme jamais en Ligue 1. Dans l'autre sens, il ne faudra pas non plus décevoir le jeune suédois qui, par ses mots, semble montrer un attachement sentimental à l'OL. Ce ne sera pas une mince affaire au vu de l'ambiance tendue qui règne au sein du vestiaire rhodanien en ce moment.