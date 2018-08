OL : Accord trouvé à 30ME pour Ruben Dias à l'OL ?

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

A la recherche d’un défenseur central pour combler le départ de Mouctar Diakhaby à Valence, les dirigeants de l’OL explorent de nombreuses pistes.

Et l’une des plus chaudes semble bien être celle menant à Ruben Dias. Joueur très prometteur évoluant au Benfica Lisbonne, le défenseur de 21 ans pourrait rapidement rallier la capitale des Gaules, à en croire la presse portugaise. En effet, la chaîne de télévision CMTV affirme même qu’un accord a été trouvé entre le SL Benfica et l’OL.

Cet accord porterait sur un transfert à hauteur de 30ME. Tout pourrait être finalisé à l’occasion du match amical entre l’Olympique Lyonnais et le club lisboète ce mercredi à 22 heures. Une information qui contraste avec l’avis du journal L’Equipe sur ce dossier, le quotidien national évoquant une piste pas assez avancée pour affirmer avec certitude que son aboutissement est imminent. Du côté des spécialistes du football portugais, on est en tout cas certain que le SL Benfica ferait une énorme erreur en lâchant celui qui est considéré comme le grand espoir de la Selecçao en défense centrale…