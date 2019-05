OL : 70ME pour Nabil Fekir, Lyon peut y croire

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Tout proche de signer à Liverpool l’été dernier, Nabil Fekir était finalement resté à l’Olympique Lyonnais.

Et malheureusement pour l’actuel 3e de L1, le champion du monde 2018 peine à retrouver son meilleur niveau. Ses statistiques sont moins impressionnantes, et le capitaine rhodanien semble parfois en difficulté sur le plan physique. Néanmoins, sa cote sur le marché des transferts reste très élevée. Et alors qu’il devrait avoir un bon de sortie en cas de grosses offres, plusieurs cadors suivent toujours sa situation, un peu à la surprise générale.

En effet, le média Euro-United affirme que le Bayern Munich, la Juventus Turin, Chelsea et Tottenham sont très intéressés par le profil de Nabil Fekir, lequel a notamment brillé contre Manchester City en Ligue des Champions cette saison. Reste maintenant à voir quel sera le tarif fixé par Jean-Michel Aulas… Pour rappel, en juillet dernier, c’est la somme de 70 ME qui était avancée au moment de son transfert finalement avorté du côté de Liverpool. Depuis, Nabil Fekir impressionne moins… mais a obtenu le statut de champion du monde. Un argument de poids pour Jean-Michel Aulas dans les négociations avec les différents prétendants du Gone.