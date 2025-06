OL ‍: 409,75 ME en huit ans, Lyon sauvé par sa mine d'or

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le transfert de Rayan Cherki est probablement l'un des derniers à ce niveau de prix pour l'Olympique Lyonnais. L'OL a largement profité de son centre de formation sur le plan financier.

Le départ de Rayan Cherki pour Manchester City est une immense perte sur le plan sportif pour l'Olympique Lyonnais, mais c'est une opération colossale pour Eagle Football Group qui va pouvoir aborder sereinement son passage devant la DNCG. Deux ans après la vente de Bradley Barcola au Paris Saint-Germain pour 45 millions d'euros, c'est une somme identique qui va arriver des Cityzens dans les comptes de John Textor. De quoi confirmer que le centre de formation de l'OL est une vraie mine d'or pour le club rhodanien et que sur le plan européen, il n'y a pas grand monde qui peut s'aligner sur ce qu'a réussi l'Olympique Lyonnais. A l'heure où cette source semble se tarir un peu, l'heure est venue de faire les comptes et ils sont totalement incroyables.

L'OL sauvé par ses pépites

Les joueurs formés à l'@OL ont rapporté 409,75M€ au club sur le marché des transferts depuis 2017 (bonus inclus). #OL #Mercato #Cherki https://t.co/uZ5C7Y5TUz — Stats Foot (@Statsdufoot) June 10, 2025

Le compte spécialisé Stats Foot a sorti sa calculatrice et a additionné le prix des joueurs formés à l'Olympique Lyonnais et ce qu'ils ont rapporté à leur club. « Les joueurs formés à l'OL ont rapporté 409,75 millions d’euros au club sur le marché des transferts depuis 2017 (bonus inclus) », annonce le média. Un montant colossal qui n'a hélas pas permis à l'OL d'empiler les titres durant la même période, mais qui au moins autorisé le club à s'offrir en partie son stade, mais également à financer le centre de formation, dont le coût est important. Cependant, du côté des supporters, on regrette que l'apport financier énorme engendré par les ventes des meilleurs joueurs de l'Olympique Lyonnais ne permette pas d'envisager l'avenir avec sérénité.

Car il est vrai que depuis le rachat de l'OL par John Textor, la situation du club rhodanien est nettement moins claire, l'homme d'affaires américain n'ayant aucune attache affective avec Lyon, contrairement à Jean-Michel Aulas qui pourrait devenir le maire de la capitale des Gaules. Pour JT, l'Olympique Lyonnais est un morceau d'Eagle Football Group, pour le meilleur ou pour le pire.