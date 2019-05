OL : 40 ME, MU... Moussa Dembele sur le départ au mercato ?

Dans : OL, Mercato, Premier League.

Durant le sprint final de la Ligue 1, Moussa Dembele occupe une place centrale au sein de l’Olympique Lyonnais.

Auteur de sept buts lors de ses dix derniers matchs de Ligue 1, dont un face à l’OM dimanche dernier (3-0), Moussa Dembele prouve que l’OL ne s’est pas trompé sur son cas en déboursant 22 millions d’euros. Malgré tout, l’international espoirs français a perdu sa place de titulaire au cours des dernières semaines, vu que Memphis Depay a retrouvé une position axiale. Mais avec le départ annoncé du Néerlandais en fin de saison, Dembele pourrait être amené à occuper une place importante au sein du nouveau projet lyonnais.

Sauf que le joueur de 22 ans n’est pas sûr de rester, car de nombreux clubs européens s’intéressent à lui. Et pas des moindres, puisque Manchester United souhaite le recruter. En quête d’un nouveau buteur, Ole Gunnar Solskjaer ambitionne de rajeunir son effectif avec des joueurs d’avenir. De quoi donner du poids à cette rumeur Dembele. Selon The Sun, les Red Devils seraient prêts à débourser 40 ME pour s’attacher les services du Gone, bien connu en Angleterre après ses passages à Fulham (2012-2016) et au Celtic (2016-2018). Mais pour arriver à ses fins, MU devra d’abord vendre Romelu Lukaku. Une tendance que le deuxième joueur le plus cher de l’histoire de la Premier League ne rejette pas. Petit à petit, la porte de Manchester s’ouvre donc pour Dembele. Reste désormais à connaître la volonté de l’attaquant et surtout celle de Jean-Michel Aulas, qui ne laissera pas partir son avant-centre aussi facilement...