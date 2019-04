Officiel : Thibaut Ehling signe son premier contrat stagiaire à l'OL

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

Ce mardi, l’Olympique Lyonnais a officialisé la signature du premier contrat stagiaire du jeune Thibaut Ehling. Milieu de terrain prometteur évoluant dans la catégorie U19 de l’OL, l’homme aux 16 matchs de championnat et 4 matchs de Gambardella s’est engagé pour deux saisons en faveur du club rhodanien.

« Je suis fier mais ce n'est qu'une étape. Je vais travailler pour poursuivre ma progression. Je suis très heureux. Je vais essayer d'aller encore plus loin. Mon rêve est de jouer au Groupama Stadium avec mon club formateur. Je viens de Montrouge, j'ai fait Clairefontaine et je suis très content d'être ici. Je suis plus un joueur de côté avec de la vitesse et de la technique » a confié le jeune Lyonnais sur le site officiel des Gones.