Mercato : Le prix de Rachid Ghezzal va faire tousser l'OL

Sauf retournement de situation, Rachid Ghezzal s'apprête à signer avec Leicester, l'international algérien de l'AS Monaco étant déjà en Angleterre pour passer sa visite médicale. Et si l'on en croit L'Equipe, le club de la Principauté ne va pas perdre son temps en vendant le joueur arrivé libre de l'Olympique Lyonnais la saison passée après bien des négociations avec Jean-Michel Aulas. Car pour faire venir son ancien joueur, Claude Puel aurait obtenu des dirigeants de Leicester qu'ils ne lâchent rien moins que 14ME.

Un joli pactole pour le transfert de Rachid Ghezzal, lequel n'a été titulaire que sept fois l'an passé en Ligue 1 sous le maillot de l'ASM et qui n'a pas convaincu les dirigeants monégasques de le conserver. Mais avec un chèque de 14ME, le divorce va se passer à l'amiable, même si du côté de l'Olympique Lyonnais on doit encore plus regretter l'attitude du milieu de terrain, lequel avait refusé de prolonger pour filer libre à Monaco. Un an plus tard, ce départ a un prix....