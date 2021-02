L1 : Lyon champion, Slimani change tout

Dans : OL.

Dauphin de Lille au classement de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais vise encore le titre national. Un joueur est capable de faire la différence, c'est Islam Slimani.

Alors que l’on vient de passer la 26e journée de Ligue 1, bien malin celui qui peut dire avec certitude qui finira champion de France 2020-2021. Il y a bien longtemps que la bataille pour Hexagoal n’avait été aussi virulente, quatre équipes (Lille, Lyon, Paris et Monaco) étant susceptibles de décrocher le gros lot. Au petit jeu des pronostics, Nabil Djellit est lui persuadé que l’Olympique Lyonnais a les atouts pour réussir l’exploit de succéder au Paris Saint-Germain. Le journaliste de France Football voit plusieurs raisons à ce que le club de Jean-Michel Aulas remporte un huitième titre de Champion de France, onze ans après le dernier, et il considère que la signature d’Islam Slimani en janvier dernier est le facteur X qui peut faire tout basculer du bon côté pour l’OL.

« Pourquoi je dis que Lyon va être champion ? Parce que déjà naturellement c’est une équipe qui a une culture du sprint, qui termine toujours très bien ses championnats, même quand il y a des interférences et que leur vestiaire est dur à gérer. Le milieu de terrain de l’OL est le plus fort de France, c’est une courroie de transmission exceptionnelle avec différents profils, ils ont des joueurs sur le banc qui sont quasiment au niveau de ceux qui sont sur le terrain. Sur le plan offensif, ils sont bien outillés et Rudi Garcia a trouvé la bonne formule, même s’il y a un petit essoufflement. La signature de Slimani au dernier mercato a mis la pression sur les titulaires, donc Lyon peut le faire et ils ont seulement un match par semaine. Donc Lyon ou Lille, comme il y a le Slimani je dis l’OL », a lancé, sur la chaîne L’Equipe, Nabil Djellit, que l’on sait très attaché aux footballeurs algériens.