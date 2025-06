L'OL refuse de brader son choix numéro 1

Dans : OL.

Par Claude Dautel

La liste des joueurs éventuellement vendus par l'Olympique Lyonnais est grande, mais pour l'instant John Textor s'oppose au départ de son gardien de but titulaire malgré les offres.

Les dirigeants de l'Olympique Lyonnais ne s'opposeront à aucun départ lors de ce mercato si une belle offre arrive. Ainsi va la vie de l'OL sous John Textor, et les supporters doivent s'y habituer. Alors, si le départ de Lucas Perri, un des premiers renforts de Lyon version Eagle Football Group, arrivé pour déloger Anthony Lopes, ne serait même plus vraiment une surprise, le club rhodanien veut se battre pour tirer le maximum d'une vente du portier brésilien, dont les performances avec Lyon n'ont évidemment échappé à personne. Dans la presse sud-américaine, on affirme que l'OL a reçu des offres de la Roma et de Newcastle, mais que John Textor a balayé ces propositions, estimant qu'elles n'étaient pas à la hauteur de son gardien numéro 1. Car le propriétaire de Lyon est très gourmand.

L'OL ne rigole pas avec le prix de Lucas Perri

Recruté à Botafogo pour 3,25 millions d'euros, dans un deal forcément compliqué dans la mesure où le club brésilien appartient aussi à John Textor, Lucas Perri ne quittera l'Olympique Lyonnais que si un club met 30 millions d'euros dans la balance. Et pour l'instant, les offres sont très éloignées de ce tarif exigé par l'Olympique Lyonnais pour vendre le gardien de but brésilien de 27 ans, lequel a encore trois ans de contrat avec la formation entraînée par Paulo Fonseca. D'autant que si son portier titulaire part, l'entraîneur portugais va immédiatement réclamer un nouveau gardien de but, l'OL n'ayant pas vraiment de remplaçant disponible sans délai. L'hypothèse d'un départ de Lucas Perri est donc peu crédible, même si à trois semaines du passage de Lyon devant la DNCG il ne faut jurer de rien du côté de la capitale des Gaules.