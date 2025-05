L'OL privé de Ligue des champions, un scandale dénoncé

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche en Ligue 1, l'OL s'est incliné face au RC Lens... Une défaite qui condamne presque tous les espoirs rhodaniens de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions.

L'OL pourrait vivre une véritable catastrophe dans les prochaines semaines. En effet, une qualification en Ligue des champions est presque vitale pour les finances du club rhodanien. Sauf miracle, les Gones ne seront pas en C1 la saison prochaine. John Textor va devoir rapidement rassurer la DNCG, sous peine de faire descendre, au minimum, l'Olympique Lyonnais en Ligue 2. Pour Sidney Govou, avoir changé d'entraineur alors que Pierre Sage avait trouvé la bonne formule n'était peut-être pas la meilleure des idées.

Une erreur qui se paye cash ?

Lors d'une chronique réalisée pour Le Progrès, le consultant a en effet donné son avis sur la situation à l'OL et la récente arrivée de Paulo Fonseca. « Quand Pierre Sage avait récupéré une équipe dernière du classement, avant de sauver le maintien et d’obtenir sur le fil une qualification européenne, je ne pouvais que dire bravo. Paulo Fonseca, qui est un bon coach, a apporté son côté tactique, c’est vrai, si l’on pense long terme. Mais jusque-là, on ne peut pas parler d’une grande réussite. Il reste encore une chance pour un miracle de qualification en Ligue des champions. Dans ce championnat, tout peut arriver, d’autres concurrents peuvent aussi perdre un match, mais tout s’est compliqué. Autant la défaite à Manchester est inexplicable, parce qu’on ne verra peut-être plus jamais un scénario pareil, autant cet échec contre Lens me laisse penser qu’on n’a pas fait la bonne analyse. On a récité une leçon de football et on a été naïf ». Les prochaines heures seront lourdes pour les joueurs lyonnais, qui vont néanmoins devoir faire le travail contre Monaco et Angers pour espérer un miracle en Ligue 1.