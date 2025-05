L’OL non prioritaire, Lens s’affaiblit tout seul

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Avant d’aller défier l’Olympique Lyonnais dimanche, le Racing Club de Lens a fixé d’étonnantes priorités. Au lieu de s’appuyer sur les jeunes pour compenser les absences, l’entraîneur lensois Will Still doit les laisser à la disposition des catégories inférieures.

Etant donné les faibles écarts dans la course à l’Europe, l’Olympique Lyonnais n’a quasiment pas le droit à l’erreur. Tout autre résultat qu’un succès contre le Racing Club de Lens dimanche pourrait coûter cher au club rhodanien. Les hommes de Paulo Fonseca évolueront donc sous pression, mais avec un avantage offert par les Sang et Or. Au Groupama Stadium, les Lensois se présenteront avec le côté droit de leur défense volontairement affaibli.

Lens se tire une balle dans le pied

Le coach Will Still n’a évidemment rien à voir avec le forfait de Ruben Aguilar, touché aux ischios. En revanche, le Belge aurait pu s’appuyer sur l’inexpérimenté Kyliann Antonio (17 ans) dont la polyvalence lui permet de jouer aussi bien en charnière centrale que sur le couloir droit. Mais avant cette rencontre de la 32e journée de Ligue 1, le Racing Club de Lens a choisi de privilégier ses catégories de jeunes qui courent après un objectif important. « Il y a une priorité de sauver les U19 Nationaux et notre National 3, a expliqué Will Still. C’est hyper important pour le club. »

OL : L’OM et Lille en danger, ça sent le gros coup https://t.co/ut1HYuJL2n — Foot01.com (@Foot01_com) May 2, 2025

« Si c'est frustrant de se passer des jeunes ? Je ne sais pas si le mot "frustrant" est le bon. Mais on s’adapte. Encore une fois, il y a des priorités club, il y a des choses qu’on doit accepter, et il est parfaitement normal que de vouloir garder des U19 au niveau national et souhaiter conserver son équipe réserve en N3. Donc on va les aider un maximum. Kyllian Antonio ira jouer avec les U19 ce week-end pour essayer de les sauver. Et puis, peut-être que ce sera une bonne chose pour tous les joueurs : ils accumuleront du temps de jeu, ils joueront à leur poste et avec leur catégorie d’âge », a positivé le coach lensois dont l’équipe ne joue plus grand-chose en Ligue 1.