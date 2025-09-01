L'OL fonce sur un attaquant d'Al-Sadd pour remplacer Mikautadze

Dans : OL.

L'OL s'active en coulisses pour recruter des nouveaux joueurs. Un profil plait beaucoup du côté du Qatar.

L'Olympique Lyonnais a perdu beaucoup de joueurs majeurs cet été. Les Gones savent qu'ils devront combler les départs, même si les profils visés sont de moins gros calibres. La direction rhodanienne est plus que jamais au travail pour dénicher les perles rares. L'OL veut notamment boucler la venue d'un attaquant après le transfert de Georges Mikautadze à Villarreal. Et les pensionnaires du Groupama Stadium pourraient bien finir par trouver leur bonheur du côté d'un club qatari.

Rafa Mujica, la surprise du mercato de l'OL ?

Selon les informations de Foot Mercato, l'OL avance en effet fort sur le recrutement de Rafa Mujica, l'attaquant d'Al-Sadd. Le joueur espagnol veut d'ores et déjà rejoindre les Gones et relever le défi. Les deux clubs vont devoir s'entendre sur les modalités de l'arrivée de Mujica. Il devrait très certainement s'agir d'un prêt. A noter que ce dossier est travaillé en parallèle de la piste Albion Rrahmani, qui évolue lui au Sparta Prague. Les choses bougent vite à l'OL, pour le plus grand bonheur de Paulo Fonseca, qui a cruellement besoin de renforts malgré le départ canon de son équipe en championnat.