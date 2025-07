L’OL et Rennes à la lutte pour un ancien Marseillais

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Attentif à la situation d’Issa Kaboré du côté de Manchester City, l’Olympique Lyonnais a de la concurrence sur ce dossier. Le latéral droit passé par l’Olympique de Marseille intéresse d’autres formations comme le Stade Rennais.

L’Olympique Lyonnais passe à la vitesse supérieure. Deux semaines après l’annulation de sa relégation administrative en Ligue 2, le club sauvé par la commission d’appel de la DNCG entame enfin son recrutement. Après l’ailier portugais Afonso Moreira, le défenseur central Ruben Kluivert devrait suivre. Et le Néerlandais ne sera sans doute pas la dernière recrue de Paulo Fonseca.

« Toutes les lignes sont à renforcer, a prévenu l’entraîneur des Gones ce mercredi, après le nul en amical contre Molenbeek (1-1). Nous devons bien cibler les joueurs. Mais, à la fin, je pense que nous avons la possibilité de faire une bonne équipe. Nous avons des cibles bien définies et si les joueurs viennent, nous aurons une bonne équipe. » Compte tenu de ses difficultés financières, l’Olympique Lyonnais devra recruter malin et privilégier des options peu onéreuses à l’image d’Issa Kaboré (24 ans). Depuis plusieurs semaines, le latéral droit de Manchester City est cité parmi les cibles rhodaniennes. Mais le club dirigé par Michele Kang aura de la concurrence sur ce dossier, prévient le média Africafoot.

Le prix de Kaboré fixé

Galatasaray et le FC Valence auraient récemment pris la température auprès de l’entourage du joueur. Une initiative également prise par le Stade Rennais. Toutes ces écuries savent que Manchester City ne retiendra pas Issa Kaboré. Mais de son côté, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille se montrera exigeant. Le Burkinabé prêté à six reprises, dont deux fois la saison dernière (à Benfica et au Werder Brême), privilégie cette fois la stabilité à travers un transfert définitif. Reste à savoir si les Lyonnais pourront débourser les 4 millions d’euros réclamés par les Citizens pour leur joueur sous contrat jusqu’en 2027.