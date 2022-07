L'OL renverse la table au mercato

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Après avoir considérablement renforcé le groupe de Peter Bosz en vue de la saison prochaine, l’Olympique Lyonnais devrait encore accueillir deux recrues au profil défensif.

Pour l’instant, le recrutement du club rhodanien est plutôt réussi. Outre le transfert de Johann Lepenant, arrivé contre un chèque de 4 millions d’euros en provenance de Caen, l’OL a surtout signé les retours d’Alexandre Lacazette et de Corentin Tolisso, deux anciens talents de la formation lyonnaise. Avec ce mercato XXL, Lyon espère bien avoir de grandes ambitions pour l’exercice 2022-2023, lors duquel l’OL visera un podium en Ligue 1 en l’absence de Coupe d’Europe. Mais pour cela, Bosz aura encore besoin de deux dernières recrues, à savoir d’un latéral gauche et d’un milieu défensif. En effet, durant les cinq premiers matchs amicaux de l’OL, ponctués par trois victoires et deux défaites, de petits manques ont été constatés à ces deux postes clés.

La difficile quête du latéral gauche

Concernant le défenseur gaucher, l’OL va impérativement devoir compenser le retour de prêt d’Emerson à Chelsea, sachant que Lyon ne pourra pas faire une saison entière avec le seul Henrique comme spécialiste du poste. Sauf que la chasse au latéral gauche est compliquée sur ce marché des transferts. Déjà parce que Jean-Michel Aulas ne fera pas de « dépenses folles », mais aussi parce que les Gones ont loupé plusieurs cibles ces dernières semaines, comme Malacia, parti à Manchester United, Tagliafico (Ajax), Grimaldo (Benfica) ou Estupinan (Villarreal). Désormais, l’OL va peut-être devoir regarder ce qui se fait en L1, comme l’explique Le Progrès : « Reste alors à la jouer plus simplement pour surveiller le marché français. Deux noms sont revenus. Celui du Rennais Adrien Truffert, 20 ans, en contrat jusqu’en 2025 à Rennes. International U21, il est excellent, mais on voit mal Bruno Genesio, permettre à un concurrent direct de se renforcer. L’autre piste mène à Souleyman Doumbia, 25 ans, qui fait le bonheur d’Angers. Il a encore un an de contrat. Argument de plus : il peut jouer au milieu ».

Un milieu défensif espéré pour concurrencer Lepenant

L’entrejeu justement, voici l’autre priorité des dirigeants lyonnais en cette suite de mercato. Basé sur un 4-3-3 classique, Peter Bosz va forcément avoir besoin d’un autre numéro six pour concurrencer le nouveau venu Johann Lepenant. Mais là encore, la tâche s’annonce difficile, notamment dans le dossier Carvalho (Betis). Quoi qu’il en soit, l’OL se prépare à toutes les éventualités, même celles où il faudra attendra la fin du mercato, en août, pour finir de compléter le puzzle de Bosz.