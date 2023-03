Karim Benzema à l’OL, Aulas persiste et signe !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Jean-Michel Aulas ne s’en est jamais caché, il rêve de faire revenir Karim Benzema à l’OL dans les années à venir.

Ballon d’Or en 2022, Karim Benzema semble toujours inatteignable pour l’Olympique Lyonnais, malgré un léger déclin avec le Real Madrid ces dernières semaines. Cela étant, Jean-Michel Aulas rêve toujours de faire revenir au club l’enfant prodige de Lyon. Dans une interview accordée à RMC, le président de l’OL a confirmé son souhait et ses espoirs de convaincre Karim Benzema de venir terminer sa carrière dans la capitale des Gaules. En fin de contrat au mois de juin, « KB9 » devrait prolonger son contrat d’une saison avec le Real Madrid, soit jusqu’en juin 2024. A cette échéance, le buteur madrilène aura 36 ans et son aventure chez les Merengue touchera peut-être à sa fin. L’occasion pour l’OL de rafler la mise et de réaliser le rêve de tout un peuple en faisant revenir Karim Benzema ? Jean-Michel Aulas y croit dur comme fer.

Aulas espère toujours le retour de Benzema

« J’y rêve tous les jours, mais c’est compliqué. On va essayer. Plus il réussit au Real Madrid… Je regardais dimanche soir le match contre le Barça perdu 2-1. Certains ne l’ont pas trouvé au meilleur de sa forme (ndlr : il a reçu la note de 0/10 dans la presse espagnole), moi, je l’ai trouvé très bon. Si on avait la possibilité et une toute petite chance de pouvoir le faire revenir, on le ferait en prenant tous les risques. C’est plus qu’un potentiel, c’est un symbole » a lancé Jean-Michel Aulas, qui estime que rien n’est impossible. Il faut dire que le président de l’OL a surpris tout le monde l’été dernier en faisant revenir au club Alexandre Lacazette, auteur de 17 buts depuis le début de la saison, ainsi que Corentin Tolisso, champion du monde en 2018 avec l’Equipe de France. Dès lors, pourquoi ne pas rêver de Karim Benzema ? Certes, il est plus improbable encore de voir revenir le Ballon d’Or 2022 à l’Olympique Lyonnais. Mais à priori, Jean-Michel Aulas n’est pas près de lâcher cet espoir fou.