En crise très vite, bizarrement ça peut sauver l'OL

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais n'a pas mis longtemps à se mettre dans la zone rouge puisque le club rhodanien n'a pris que deux points en sept matchs après une préparation estivale totalement ratée. Bizarrement, cela va probablement sauver l'OL en Ligue 1.

Il faut être résolument optimiste pour voir l’équipe de Lyon s’en tirer facilement dans une saison de Ligue 1 qui s’annonce très tendue. Même si les matchs amicaux tous perdus avaient plongé le public rhodanien dans le doute, le premier quart du Championnat a confirmé que le simple remplacement de Laurent Blanc par Fabio Grosso ne va pas permettre de rapidement et radicalement changer le niveau d’une formation lyonnaise apparue très faible. Et ce dimanche, face à des Lorientais qui sont, eux aussi, lancés dans une opération maintien, c’est un vrai sommet de la peur qui s’offre aux deux clubs. Même s’il y a bien longtemps que l’Olympique Lyonnais n’est plus habitué à lutter en bas du classement, Vincent Muratori, joueur qui avait connu l’incroyable relégation de l’AS Monaco en 2011, pense que finalement le scénario actuel peut aider l’OL à sauver sa peau.

L'OL sait qu'il faut se remuer

🗨 Notre coach Fabio Grosso évoque les valeurs nécessaires au sein de son groupe 🔴🔵



En direct sur @OLPLAY_Officiel ⏯#OLFCL — Olympique Lyonnais (@OL) October 6, 2023

Ayant connu ce genre de cauchemar avec le club de la Principauté, le défenseur, qui a définitivement pris sa retraite cet été après deux saisons avec un club amateur, estime que Lyon va s’en tirer, car cette crise leur tombe dessus dès le début de la saison et que cela laisse du temps pour réagir. « Par rapport à Monaco en 2011, il y a une différence, il y a eu le feu très tôt à l’OL. Nous, le souci, c’est qu’il n’y a pas eu le feu (…) Il n’y a pas eu de prise de conscience, alors qu’à Lyon les supporters ont très tôt averti les joueurs et il s’est passé beaucoup de choses qu’on n’a pas vécues », reconnaît Vincent Muratori, qui pense donc que l'Olympique Lyonnais ne restera pas éternellement dans cette zone rouge, l'ensemble du club ayant bien compris qu'il fallait impérativement réagir très vite. John Textor et Fabio Grosso ne doivent rêver que de cela.