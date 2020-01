Nîmes : Les Crocos n'ont plus d'entraîneur, ça taille !

Dans : Nîmes.

Actuel 19e de Ligue 1, le Nîmes Olympique est dans le dur. Et le propos de Laurent Boissier, directeur sportif parti en décembre, ne vont pas améliorer les choses.

La vengeance est un plat qui se mange froid et du côté de Nîmes Laurent Boissier l’a bien compris. Viré, ou plutôt parti après un accord conventionnel signé avec Rani Assaf, patron du club gardois en décembre, le désormais ancien directeur sportif de Nîmes a décidé de faire savoir ce qu’il pensait de la situation actuelle au sein du club cher à son cœur. Et c’est Bernard Blaquart, l’entraîneur du Nîmes Olympique qui se fait sérieusement secouer dans les propos tenus par Laurent Boissier.

Foot à 7 à Nîmes

Car pour ce dernier, le technicien gardois est totalement à la ramasse. « On a un chef de bateau qui, sans le citer, s'est transformé en une personne que je ne reconnais plus. Je suis fier d'avoir recruté Bernardoni, Ferhat, Duljevic, Deaux... Blaquart pense que l'on joue au foot à . Moi, je pense qu'il n'y a plus d'entraîneur au Nîmes Olympique », a lancé l’ancien directeur sportif du 19e de Ligue 1 qui n’a visiblement pas oublié qu’en juillet dernier l’entraîneur de Nîmes l’avait cartonné en expliquant qu’il avait une équipe de foot à 7 et pas un effectif de L1. Interrogé par L'Equipe sur la déclaration de Laurent Boissier, Bernard Blaquart n'a pas souhaité s'exprimer.