Officiel : Le rachat de l'OGC Nice par un milliardaire anglais autorisé !

Dans : OGCN, Ligue 1.

Avant de pouvoir officialiser le rachat de l'OGC Nice par Jim Ratcliffe, le patron d'Ineos, il fallait attendre l'avis de l'Autorité de la Concurrence. Et ce mercredi après-midi, l'instance officielle a validé cette opération.

« Le 22 juillet 2019, le groupe Ineos a notifié à l'Autorité de la concurrence son projet de prise de contrôle de la SASP Olympique Gymnaste Club de Nice Côte d'Azur, qui gère le club de football OGC Nice. Par une décision rendue ce jour, l'Autorité autorise l'opération sans conditions particulières (...) L'Autorité a constaté qu'à l'issue de l'opération, la nouvelle entité ne détiendra qu'une position très limitée sur les différents secteurs d'activités des clubs de football professionnel, et en particulier sur le marché du transfert des joueurs professionnels, et a donc autorisé ce rachat sans le soumettre à des conditions particulières », indique, dans un communiqué, l'Autorité de la Concurrence. Homme le plus riche d'Angleterre, Jim Ratcliffe, qui possède notamment l'équipe cycliste Ineos, va désormais pouvoir investir à Nice où cette décision était attendue afin notamment de passer sérieusement à l'action au mercato. Ce rachat du Gym fait évidemment passer le club niçois dans une nouvelle dimension, Jim Ratcliffe n'étant pas là pour jouer les seconds rôles.