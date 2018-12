Nice : Un club fonce sur Balotelli au mercato, et ce n'est pas l'OM !

Dans : OGCN, OM, Mercato, Serie A.

Auteur de 26 buts toutes compétitions confondues l’an passé, Mario Balotelli est à la peine depuis le début de la saison.

Toujours muet en Ligue 1, l’international italien traverse une période de doute. La preuve, il n’a même pas été convoqué dans le groupe azuréen pour la réception de Guingamp, mercredi soir en huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue. Le divorce avec Nice semble proche et un départ est même envisageable en janvier. Une situation dont la Fiorentina pourrait bien profiter, à en croire les informations obtenues par La Repubblica.

Désireux de se renforcer en attaque, l’actuel 10e du championnat italien a établi une short-list de recrues potentielles, dans laquelle se trouve Super Mario. Mais également Manolo Gabbiadini (Southampton), Marius Stepinski (Chievo), Luis Muriel (Séville) ou encore Nicola Sansone (Villarreal). Reste que l’option Mario Balotelli pourrait être privilégiée, notamment en raison de son faible coût. En fin de contrat dans six mois, le buteur de 27 ans sera certainement transférable pour une somme très raisonnable. A moins que Mino Raiola ne s’en mêle, et exige une forte commission. Ce qui avait passablement énervé l’Olympique de Marseille et son président Jacques-Henri Eyraud cet été…