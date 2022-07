Nice officialise la signature de Rares Ilie

Dans : OGC Nice.

Par Claude Dautel

Jeune milieu offensif roumain, Rares Ilie s'est engagé ce dimanche avec l'OGC Nice. Il jouait auparavant au Rapid Bucarest.

« L’OGC Nice a le plaisir d’enregistrer l’arrivée de Rares Ilie (19 ans) en provenance du Rapid Bucarest. Milieu offensif né en 2003, Rares Ilie est officiellement un nouvel Aiglon. Aiglon dont le talent a éclos d’une manière précoce dans sa Roumanie natale. À 19 ans, le droitier créatif, très habitué à évoluer « ailier gauche » dans un 4-3-3 ou un 4-2-3-1, compte déjà 60 matchs avec l’équipe première du Rapid Bucarest, pour 9 buts et 12 passes décisives. Il a, en outre, participé à la remontée d’un club historique dans l’élite, avant de s’y imposer avec fraîcheur et régularité. Membre des équipes nationales de jeunes de la Roumanie, Rares (1,83m), possède un profil rare et une grosse marge de progression. L’OGC Nice lui souhaite la bienvenue ! », indique le club azuréen dans un communiqué.