Nice : Danger pour l’OM, Vieira tend la main à Balotelli

Dans : OGCN, OM, Mercato.

Compte tenu de ses relations avec Patrick Vieira avant la trêve, Mario Balotelli n’imaginait sans doute pas remettre les pieds au centre d’entraînement de l’OGC Nice.

Le comportement de l’attaquant ne passe plus dans le vestiaire, à tel point que le Gym avait décidé de le pousser vers la sortie. Les deux parties ont en effet entamé des discussions pour résilier son contrat qui expire en juin prochain. Pendant ce temps-là, l’entraîneur niçois a autorisé l’Italien à allonger ses vacances, sans doute afin de préparer son départ chez l’un de ses prétendants. Tout était donc réuni pour un divorce, jusqu’au revirement envisagé par Vieira en conférence de presse.

« Mario est toujours là. C’est un joueur qui est sous contrat mais Mario est toujours là. Mario fait toujours partie de l’effectif, a insisté l’ancien international tricolore. Il est dans une situation où il a besoin de réfléchir à son avenir, par rapport à ce qu’il a envie de faire et à ses options. On attend son retour pour savoir ce que lui veut faire. Il n’y a rien d’impossible, à partir du moment où il y a un joueur qui est sous contrat, il n'y a rien d’impossible. » Le coach s’est-il aperçu de la difficulté de recruter un avant-centre cet hiver ? En tout cas, ce n’est pas une bonne nouvelle pour l’Olympique de Marseille et les autres clubs intéressés par Balotelli.