Nice : C’est reparti, Balotelli a encore séché la reprise de l'entraînement

Dans : OGCN, Mercato.

Cette fois, le divorce entre Mario Balotelli et l’OGC Nice semble inévitable. Et ce n’est pas Patrick Vieira qui s’y opposera.

Agacé par le comportement de son attaquant, l’entraîneur du Gym n'hésite plus à le recadrer ou à le mettre à l’écart. Il faut dire que l’ancien international français s’est montré patient avec l’Italien, en essayant de le relancer après son retard à la reprise cet été. Rappelons que « Super Mario », longtemps annoncé à l’Olympique de Marseille, était revenu à l’entraînement un mois après ses coéquipiers. Et avec une bonne dizaine de kilos en trop, d’où sa première partie de saison sans le moindre but inscrit.

Bientôt en fin de contrat, Balotelli s’attend donc à un départ et n’a même pas pris la peine de venir à la reprise de l’entraînement ce samedi, révèle Nice-Matin. Comme il le montre sur les réseaux sociaux, l’avant-centre préfère se préparer seul de son côté en attendant tranquillement que son agent Mino Raiola lui trouve une porte de sortie… à Marseille ?