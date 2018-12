Mercato : Un constat terrible pour Mario Balotelli !

Dans : OGCN, Mercato, Ligue 1.

Absent lors de la reprise de l'entraînement, samedi à Nice, Mario Balotelli avait cette fois une excuse, car contrairement à l'été dernier, Patrick Vieira avait accordé quelques jours de repos à l'attaquant italien, dont il doit espérer qu'il ne reviendra pas de congés avec quelques kilos supplémentaires. Plus de que de jours de repos, c'est surtout d'un délai de réflexion que l'entraîneur du Gym a d'ailleurs évoqué concernant cette absence de Super Mario. « On lui laisse plus de temps pour réfléchir à ses envies, par rapport à ce qu’il veut faire, où il veut aller », a reconnu Patrick Vieira, conscient que Mario Balotelli n'a plus vraiment sa place au sein de son effectif. Pas vraiment de quoi surprendre après la diffusion du magazine consacré à Vieira sur Canal+, dans lequel on voit le comportement effarant de l'attaquant italien lors des six premiers mois de la saison 2018-2019.

Seul problème, malgré deux dernières saisons pas si mauvaises, même si elles ont été inconstantes, Mario Balotelli ne semble plus exciter grand monde. « Balotelli ne croule pas sous les propositions. Elles n’étaient déjà pas bien nombreuses l’été dernier quand Marseille s’était déclaré avant de buter sur les exigences niçoises. Elles sont maintenant moins élevées car tout le monde peur regretter aujourd’hui l’échec de ce transfert », explique, ce dimanche, L'Equipe, qui ne voit donc pas une bataille monstrueuse s'annoncer pour s'offrir l'attaquant italien. Encore une fois, on peut associer le mot gâchis au nom de Mario Balotelli...