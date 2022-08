ECL : Nice se qualifie après un match de folie !

Dans : OGC Nice.

Par Alexis Rose

Barrage retour de l’Europa Conférence League :

Allianz Riviera.

Nice bat le Maccabi Tel Aviv : 2-0 après prolongation (0-1 à l’aller).

Buts : Claude-Maurice (25e) et Beka Beka (113e) pour Nice.

Expulsion : Gouiri (100e) pour Nice.

Réduit à 10 contre 11 après l’expulsion d’Amine Gouiri en cours de prolongation, l’OGC Nice a réussi à renverser la tendance face à Tel Aviv grâce à un joli but d'Alexis Beka Beka (2-0 après le 0-1 de l'aller).

Défait en Israel la semaine passée sur la pelouse du Maccabi Tel-Aviv (0-1), l’OGCN faisait rapidement son retard grâce à une tête-main de Claude Maurice (25e). Sauf que malgré des occasions de Delort (32e), Bard (52e) ou Thuram (63e, 83e), le groupe de Lucien Favre ne réussissait pas à passer la seconde dans le temps réglementaire.

Il fallait donc attendre la prolongation pour faire bouger les choses de manière définitive. Suite à l’expulsion de Gouiri (100e), la recrue Beka Beka marquait effectivement un premier but de folie sous ses nouvelles couleurs avec l’aide du poteau sur une frappe surpuissante (113e).

OH LE BUT DE FOU FURIEUX. ALEXIS BEKA BEKA DONNE L'AVANTAGE A NICE, A 10 CONTRE 11, A LA 112e MINUTE. pic.twitter.com/9WXDmdNqz3 — RMC Sport (@RMCsport) August 25, 2022

Un but qui suffisait au bonheur des Aiglons, qui se qualifient donc pour la phase de groupes de l’Europa Conférence League. À partir du mois de septembre prochain, Nice représentera donc le football français dans cette troisième compétition européenne, alors que Nantes, Rennes et Monaco seront en Europa League, en plus du PSG et de l’OM en Ligue des Champions.