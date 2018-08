Officiel : Boschilia quitte Monaco pour Nantes !

Dans : FC Nantes, Mercato, Ligue 1, Monaco.

Quelques heures seulement après avoir officialisé l’arrivée de Majeed Waris en provenance du FC Porto, Nantes vient d’annoncer l’arrivée de Gabriel Boschilia. Le prometteur brésilien de l’AS Monaco est prêté un an avec option d’achat en Loire-Atlantique.

« Contrarié dans sa progression lors de la saison 2017-2018 en raison d'une blessure, Gabriel Boschilia revient aujourd'hui plus fort afin de démontrer ses capacités et l'étendue de son talent sous le maillot jaune et vert. Accompagné de Diego Carlos et de Lucas Evangelista, ses ex-coéquipiers à la formation du São Paulo FC, Gabriel Boschilia s'apprête à relever un nouveau challenge sur les rives de l'Erdre » peut-on lire sur le site officiel des Canaris.