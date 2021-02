Nantes : Rothen allume Domenech une dernière fois !

Dans : FC Nantes.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, le FC Nantes a officialisé le départ de Raymond Domenech, lequel va être remplacé par Antoine Kombouaré.

Incapable de gagner le moindre match sur le banc de Nantes en un mois et demi, l’ancien sélectionneur de l’Equipe de France prend déjà la porte. Une véritable humiliation pour le consultant de La Chaîne L’Equipe, précisément recruté par Waldemar Kita afin de redresser le FC Nantes, en grand danger avec une 18e place plus fragile que jamais. L’aventure aura vite tourné au vinaigre pour Raymond Domenech, remplacé à ce poste d’entraîneur des Canaris par le pompier de service, Antoine Kombouaré.

Sur l’antenne de RMC, Jérôme Rothen a allumé une dernière fois Raymond Domenech. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien milieu du PSG n’a pas pris de gants pour taper sur l’ancien patron des Bleus, qu’il ne porte pas dans son cœur et qui n’a évidemment pas changé d’avis au sujet des qualités d’entraîneur de Raymond Domenech après ce fiasco mémorable en Loire-Atlantique. « Le plus ridicule, c’est Raymond Domenech. C’est l’argent de Kita. Il pensait que Domenech ferait mieux que Gourcuff et que le club allait remonter. Donc c’est pire pour Domenech. On a parlé de son passé. Il y a eu Knysna, plus rien et là, Nantes dégringolait. L’incompétence, on l’a vu et on la revoit plusieurs années après. Il n’y a jamais rien eu, il ne se rend même pas compte de son niveau » a lancé Jérôme Rothen, pas véritablement surpris par le passage catastrophique de Raymond Domenech sur le banc du FC Nantes. Très critiqué à son arrivée, le technicien de 69 ans n’a pas réussi à inverser la tendance. Même ses pires détracteurs ne pensaient pas qu’il était possible qu’il ne termine pas la saison…