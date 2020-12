Nantes : « Kita c’est fini », les supporters affrontent les CRS

Dans : FC Nantes.

Une semaine après la défaite contre Strasbourg (0-4), Nantes accueille Dijon ce dimanche après-midi dans un contexte bouillant.

Christian Gourcuff a officiellement été licencié dans la semaine, faisant les frais de la gestion sans pitié de Waldemar Kita. Le président nantais est un habitué du changement d’entraîneur, et sa manière de gérer le FC Nantes ne fait définitivement plus l’unanimité. La preuve, de grosses tensions étaient visibles ce dimanche après-midi aux abords de La Beaujoire. Selon le récit de L’Equipe, plus de 300 supporters des Canaris ont décidé de manifester leur colère aux abords du stade afin de réclamer le départ de Waldemar Kita.

La tension est montée d’un cran au moment où les supporters nantais ont défié les forces de l’ordre présentes sur place, lesquels ont riposté avec des grenades lacrymogènes. « La manifestation était pourtant partie sans agressivité au son de : « Il y en a marre de Waldemar. » Une vingtaine de fourgons de CRS ont interdit l'accès au parking du stade aux supporters, les repoussant au-dessus du périphérique » note par ailleurs le quotidien national, qui explique que les affrontements entre les Ultras du FC Nantes et les CRS se sont poursuivis derrière la tribune Océane. Plus que jamais, la tension est à son paroxysme en Loire-Atlantique.