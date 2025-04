Il empile les buts, le FC Nantes lui déroule le tapis rouge

Dans : FC Nantes.

Par Nathan Hanini

Auteur d’un triplé ce week-end face à Châteauroux, Yassine Benhattab continue sa progression au troisième échelon du football français. Prêté par le FC Nantes au promu Aubagne, le jeune ailier va essayer de se faire une place dans l’effectif d’Antoine Kombouaré la saison prochaine.

Feinte, accélération, une-deux, pour conclure par une frappe enroulée dans la lucarne. Yassine Benhattab s’est une nouvelle fois régalé ce vendredi avec Aubagne. Artisan de la bonne saison du promu (6e de National), le joueur de 22 ans est prêté par le FC Nantes. Avec désormais six buts et dix passes décisives en 27 apparitions dans cet exercice 2024/2025, le jeune Yassine Benhattab est en train de passer un cap et s’impose comme l’une des références en National.

Une place à prendre à Nantes

📹 Le triplé de Yassine Benhattab lors de la victoire de l'AS Aubagne contre La Berrichonne de Châteauroux (6-2) ! 🤯 pic.twitter.com/gwUSVVBKId — NationalFootball 🇫🇷 (@nationalfoot_) April 27, 2025

À la fin de la saison, le natif de Marseille devrait retrouver dans son club, le FC Nantes. Dans une saison moribonde, les Canaris sont en lice pour se maintenir en Ligue 1. Les hommes d’Antoine Kombouaré pointent à la 14e place de Ligue 1 avec cinq points d’avance sur le Havre, barragiste. Le manque de créativité offensive cette saison est l’un des soucis des Nantais, trop dépendant de Moses Simon. Le retour du prêt de Yassine Benhattab pourrait donc faire le plus grand bien. Il ne faut pas non plus négliger les deux divisions d’écart entre le National et l’élite du football français. L’ajout de l’actuel joueur d’Aubagne permettrait au FC Nantes de gagner en profondeur d’effectif à moindre coût. La direction sportive nantaise suit évidemment de près l’évolution du joueur et pense que qu’il peut bousculer la hiérarchie mise en place actuellement dans l’effectif. Il sera peut-être l’un des joueurs à suivre l’an prochain en Ligue 1.