FCN : Nantes va vendre un joueur de 16 ans à Chelsea

Le marché des transferts concerne des joueurs de plus en plus jeunes, et la récente acquisition de Willem Geubbels par Monaco le prouve.

Un autre joueur de 16 ans va faire l’objet d’un transfert dans les prochains jours, annonce Ouest-France. En effet, Nantes et Chelsea sont sur le point de trouver un accord pour le départ d’EkWah Elimby, défenseur capable de jouer à gauche comme dans l’axe, et capitaine de l’équipe de France U16. Le joueur qui évoluait jusqu’à présent à Brétigny en banlieue parisienne, avait signé à Nantes depuis l’âge de 13 ans, et ne passera donc pas professionnel chez les Canaris. L’officialisation de son transfert est attendue dans les 48 heures.