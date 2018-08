FCN : La menace Kita plane déjà sur Cardoso à Nantes !

Dans : FC Nantes, Mercato, Ligue 1.

Avec un point en trois matchs, le début de saison du FC Nantes n’est pas vraiment glorieux. Il semblerait en effet que la méthode Cardoso prenne du temps. Mais le coach portugais est prévenu, il va falloir qu’il obtienne rapidement des résultats. Car du côté de la direction nantaise, on estime que l’équipe n’a jamais été aussi forte et la patience de Waldemar Kita pourrait être très limitée, selon les informations obtenues par 20 Minutes.

« Le temps semble compté pour Miguel Cardoso. Le président Kita et son fils, Franck, estiment qu’ils n’ont jamais eu une formation aussi forte sur le papier [avec pour le moment 6 recrues : Fabio, Evangelista, Miazga, Waris, Boschilia, Limbombe + au moins une autre à venir avec Mbodj], fruit d’un gros investissement financier. Leur patience (vis-à-vis de Cardoso) serait ainsi plus que limitée » explique le média, très bien informé sur le FC Nantes. Autant dire que l’entraîneur portugais aura (déjà) une grosse pression sur les épaules samedi prochain. Son équipe se déplacera à Strasbourg, qui compte de son côté 4 points après une victoire à Bordeaux, un nul face à l’ASSE et une défaite contre Lyon.