FCN : Coup de théâtre, Ranieri achève Domenech

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Raymond Domenech risque d’y réfléchir à deux fois avant de critiquer Claudio Ranieri. Avant le match face au PSG du week-end dernier, l’entraineur italien avait annoncé la couleur, avec exagération et une pointe d’humour, en expliquant qu’il allait garer deux bus devant son but pour tenter de résister à l’attaque parisienne. Cela n’a clairement pas fonctionné avec une défaite 4-1, et Raymond Domenech en a profité pour railler cette stratégie, avant de se faire reprendre de volée par le club nantais. Une passe d’arme qui a connu un dernier acte ce jeudi lors de la conférence de presse, au cours de laquelle l’entraineur italien a réagi et a trouvé ce chambrage de la part de l’ancien sélectionneur pas très professionnel pour une personne qui occupe le poste de président du syndicat des entraineurs en France.

« Le meilleur bus que je connaisse, c'est celui de Domenech, ça c'était une affaire très importante. La chose très grave, c'est qu'il fasse de l'ironie sur d'autres entraîneurs. C'est incroyable alors que c'est le chef des entraîneurs français. Et l'éthique ? S'il parle de théâtre, je peux l'écouter. Mais s'il parle de foot, jamais ! Ah Domenech, Domenech... », a balancé le coach du FC Nantes, qui avait vu sa nomination à ce poste être contestée par… Raymond Domenech, qui avait voté contre la dérogation lui permettant de continuer à entrainer malgré ses 65 ans.