FCN : Ce mercato est fou, ce prix pour un nantais le prouve

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Les attaquants du championnat de France ont du succès en ce marché des transferts, où la Ligue 1 est toujours un terrain de chasse pour les clubs européens.

Brighton, déjà passé à l’attaque en début de semaine pour Emiliano Sala, a repris son offensive avec une proposition à hauteur de 15 ME pour faire craquer le FC Nantes, qui n’a pas répondu par la positive, preuve que les Canaris ne veulent pas totalement dépeupler leur attaque. Mais ce n’est probablement pas fini, puisque Bournemouth et Newcastle sont aussi intéressés par le meilleur buteur de la Maison Jaune.

Et selon 20 Minutes, cela pourrait encore monter plus haut puisque Hambourg a fait de l’ancien bordelais sa priorité pour cet hiver, et devrait donc effectuer une proposition supérieure à ce qui a déjà été offert. Autant dire que la barre des 20 ME ne sera pas bien loin. Le joueur ne serait pas contre un départ, notamment si une offre espagnole se présentait, mais inévitablement si des propositions approchant les 20 ME devaient se concrétiser dans les prochains jours, nul doute que le FC Nantes serait bien obligé d’en tenir compte.