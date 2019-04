MHSC : Ambitieux, Der Zakarian rêve de griller l'ASSE et l'OM

Dans : MHSC, ASSE, OM, Ligue 1.

Michel der Zakarian (entraîneur de Montpellier après la victoire 2-1 contre Toulouse) : « Je l'ai dit avant le match, pour rester dans les 5 premiers, il faut gagner les matchs. C'est ceux qui vont gagner le plus de matchs qui seront là-haut. On va aller chez les concurrents directs, on va a Strasbourg, Saint-Etienne, Marseille. On accueille Paris, Nantes, Amiens, à nous de gagner nos trois matchs à la maison. Si on veut rattraper Saint-Etienne ou Marseille, il faudra faire des exploits là-bas ».