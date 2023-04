Wissam Ben Yedder condamné à 6 mois de prison avec sursis

Dans : Monaco.

Par Corentin Facy

Accusé de fraude par le fisc espagnol lors de son passage au FC Séville, Wissam Ben Yedder a été condamné à six mois de prison avec sursis.

Mauvaise nouvelle pour Wissam Ben Yedder. Accusé de fraude par le fisc espagnol lors de son passage au FC Séville (2016-2019), l’attaquant de l’AS Monaco a écopé d’une peine de six mois de prison avec sursis et de 130.000 euros d’amende alors que le parquet réclamait initialement neuf mois de prison et 150.000 euros d’amende. Il est notamment reproché à Wissam Ben Yedder de ne pas avoir déclaré l’intégralité de ses revenus perçus durant son passage au sein du club andalou, mais également dans le cadre d’un contrat de sponsoring avec Adidas.

Sa peine ne sera pas à servir en prison, sauf en cas de récidive, en raison de son casier judiciaire vierge. Il a désormais l’obligation de ne pas commettre la moindre faute de ce type dans les deux prochaines années, sous peine de devoir purger sa peine en prison.