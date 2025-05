Monaco va prendre un énorme risque au mercato

Dans : Monaco.

Par Nathan Hanini

Après des débuts fracassants, la carrière d’Ansu Fati prend un tournant difficile ces derniers temps. Placardé par Hansi Flick au FC Barcelone, le jeune espagnol pourrait rebondir à Monaco.

Après avoir officialisé la venue d’Éric Dier, l’AS Monaco veut renforcer son secteur offensif. Le club du Rocher s’est lancé sur la piste d’Ansu Fati. Le jeune espagnol aurait pour ambition de retrouver du temps de jeu loin de la Catalogne. Le joueur de la Roja (10 sélections) n’arrive pas à enchainer les matchs. Selon Mundo Deportivo, Monaco serait tout de même intéressé par le joueur qui n’a disputé que 232 minutes en Liga cette saison. Après une saison réussie avec une qualification en Ligue des champions, l’ASM cherche à garnir son effectif en vue de jouer sur les deux tableaux la saison prochaine.

Le FC Barcelone n’est pas contre un départ

Toujours selon le quotidien espagnol, le FC Barcelone ne serait pas contre un départ d’Ansu Fati cet été. Le directeur sportif du club Deco a évoqué le cas du joueur espagnol en contrat jusqu’en 2027 ce jeudi. « Il n'a pas de situation délicate dans le football, le football est ce qu'il est. Il a d'abord fait des débuts spectaculaires, puis les blessures sont arrivées, il a été prêté à Brighton, a fait une excellente pré-saison parce qu'on voulait qu'il revienne, et puis la blessure est arrivée. Chacun analyse ce qu'il veut pour sa carrière. S'il pense qu'il a besoin de plus de temps de jeu, on en discutera. C'est un joueur qui a un contrat avec nous, et on est contents de lui. S'il veut progresser, on en discutera, » détaille le Portugais. Cependant, la nature d’un potentiel accord n’est pas encore connue. Le prix n’a pas non plus été évoqué.