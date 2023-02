9 mois de prison, Ben Yedder va savoir

Dans : Monaco.

Par Hadrien Rivayrand

Wissam Ben Yedder fait des petites merveilles depuis son arrivée à l'AS Monaco en 2019. Le Français avait aussi marqué les esprits lors de son passage en Liga au FC Séville, même si l'Espagne lui court toujours après...

Wissam Ben Yedder réalise encore quelques prouesses cette saison avec l'AS Monaco. S'il n'est pas titulaire à chaque match, l'international français est un membre très important de l'équipe de Philippe Clement. Capitaine lorsqu'il est sur la pelouse, Ben Yedder apporte toute sa science du jeu et son expérience à un groupe encore jeune. Son départ a fait mal à son ancienne équipe, le FC Séville, qui se cherche un buteur de sa trempe depuis quelques saisons. En Andalousie, Ben Yedder aura laissé un très bon souvenir. Mais un peu moins au fisc espagnol...

Ben Yedder, l'Espagne lui en veut !

🚨 Accusé d'avoir fraudé le fisc espagnol, Wissam Ben Yedder encourt 9 mois de prison selon la presse espagnole.



(Via @RMCsport) pic.twitter.com/zEzgUC26RE — Cerfia Foot (@CerfiaFoot) February 8, 2023

Comme le rapporte RMC ces dernières heures, l'ancien de Toulouse est poursuivi pour fraude fiscale par l'Espagne. Ben Yedder est notamment accusé d’avoir dissimulé une partie de ses revenus de 2016 à 2019, soit la période à laquelle il évoluait au FC Séville. Le fisc espagnol a ouvert son enquête en 2019 et Ben Yedder avait été obligé de régler la somme réclamée, plus des intérêts, soit près de 280 000 euros. Cependant, l'administration fiscale n'a pas clos le dossier et souhaite continuer de poursuivre le joueur de Monaco. Le joueur doit comparaître le mercredi 15 février prochain au Tribunal de Séville pour répondre aux accusations dont il fait l'objet. S'il est reconnu coupable, WBY risque jusqu’à neuf mois de prison et une amende 150 000 euros. Peu voire aucune chance de voir Ben Yedder faire de la prison ferme, les peines de moins de 2 années pouvant être appliquées en liberté sous certaines contraintes. Ce n'est en tout cas pas une bonne nouvelle pour le footballeur, qui va devoir préparer sa défense.