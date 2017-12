FCM : Metz veut atténuer la souffrance de ses supporters

Dans : Metz, Ligue 1.

Frédéric Hantz (entraîneur du FC Metz après la victoire à Montpellier) : « J’aurais préféré que ce succès arrive plus tôt et ailleurs, encore plus à Saint-Symphorien, mais le foot est parfois bizarre. Je pense qu’on aurait pu gagner avant, mais ce soir on est récompensé de nos efforts. Montpellier était sur une très grosse série, on prend un but sur notre seule grosse erreur de placement et ensuite l’égalisation nous permet de rester dans le match. On a souffert en seconde période, on a eu de la réussite et on a su exploiter deux opportunités à la fin. C’est un coup d’arrêt pour Montpellier mais c’est une équipe forte avec des convictions et de la qualité et qui, à mon sens, peut finir dans les 7 premiers. Quoi qu’il en soit, ce succès est une belle récompense pour nous. On espère désormais offrir une victoire à domicile à nos supporters qui souffrent beaucoup. »